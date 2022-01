Sacre de Rafael Nadal: Roger Federer et Novak Djokovic réagissent

Rafael Nadal s'est emparé seul, ce dimanche après-midi, du record du nombre de Grand Chelem remportés par un seul homme avec 21. Il dépasse ainsi Roger Federer et Novak Djokovic, tous les deux en comptent 20.

Devenus très amis au fil des années et des rencontres, Roger Federer et Rafael Nadal sont très proches et cela se ressent dans le message que le Suisse a posté dans sa story Instagram. "Quel match?! A mon ami et grand rival Rafael Nadal, sincères félicitations pour être devenu le premier homme à remporter 21 Grands Chelems en simple. Il y a quelques mois, nous plaisantions sur le fait que nous étions tous les deux sur des béquilles. Incroyable. Ne jamais sous-estimer un grand champion. Ton incroyable éthique de travail, ton dévouement et ton esprit de combat sont une source d’inspiration pour moi et pour d’innombrables autres personnes dans le monde. Je suis fier de partager cette époque avec toi et honoré de jouer un rôle en te poussant à accomplir davantage, comme tu l’as fait pour moi au cours des 18 dernières années. Je suis sûr que d’autres réalisations t’attendent, mais pour l’instant, profite de celle-ci?!"

Sur Twitter, Novak Djokovic a adressé un message aux vainqueurs et finalistes. "Félicitations Rafael Nadal pour le 21e Grand Chelem. Incroyable aboutissement. Toujours un esprit combatif impressionnant qui a régné une nouvelle fois." Il a eu des mots pour le finaliste malheureux, Daniil Medvedev. "Il a tout donné et a joué avec la passion et la détermination que nous attendons de lui."

Celui qui était également en quête d'un 21e Grand Chelem depuis plusieurs mois et qui n'a pas pu disputer l'Open d'Australie cette année, après avoir été expulsé par les autorités du pays en raison de sa non-vaccination contre le Covid, a également tenu à souligner "l'extraordinaire tennis" auquel on a pu assister pendant le tournoi et "les deux finales exceptionnelles", félicitant au passage l'Australienne Ashleigh Barty pour sa victoire dans le tableau féminin.