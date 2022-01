Pro League: le Standard s'incline dans les arrêts de jeu face à Malines qui intègre le top 8

Battu 1-2 par Malines lors de la 25e journée de championnat, le Standard n'est plus invaincu en 2022. Pourtant, Mathieu Cafaro (44e) a donné l'avance aux Rouches, qui occupent la douzième position (28 points) à six unités de la huitième place. Grâce à Kerim Mrabti (49e) et Nicolas Storm (90e), Malines se retrouve septième (36 points).

Avant cela, l'Union Saint-Gilloise et l'Antwerp s'étaient imposés 1-0 au détriment d'Anderlecht et de La Gantoise. A 21 heures, le Club Bruges (45 points, 3e) essaiera de reprendre la deuxième place à l'Antwerp (47 points).

Pour la première fois depuis le 5 décembre, les supporters ont pris place dans un stade loin d'être rempli en raison de la jauge de 70% dictée par les mesures anti-covid mais aussi suite aux sanctions de la Pro League et la punition infligée par la direction 'rouche' aux ultras. Le succès 0-2 à Eupen n'a pas empêché Luka Elsner d'effectuer deux changements: Denis Dragus et Noë Dussenne ont été préférés à Jackson Muleka et à Ameen Al-Dakhil. Chez les Malinois, on a noté les retours du meneur de jeu Rob Schoofs et du premier gardien, Gaëtan Coucke.

S'il s'est immédiatement montré dynamique en obligeant Coucke à sortir précipitamment de son but pour dégager un ballon (2e), le Standard a combiné moins bien et sa défense a été alertée sur un centre de Lucas Bijker pour Marian Shved (9e) En plus, Schoofs l'a joué perso en tirant d'un angle difficile alors qu'il avait la possibilité de centrer (13e).

Les Rouches sont alors sortis de leur zone notamment grâce à un slalom d'Aron Donnum dont le tir a été contré par Jordy Vanlerberghe (18e). Le Standard avait lancé son pressing et Coucke est intervenu à propos devant Renaud Emond, qui a surgi au premier poteau sur un centre de Cafaro (23e). Le gardien malinois a encore signé un bel arrêt sur un tir bien placé du remuant milieu français (31e).

Le Standard avait multiplié les occasions quand Coucke a repoussé une frappe de Dragus dans la direction de Cafaro face au but vide (44e, 1-0).

Grâce à une passe de Shved à Mrabti, Malines a relancé le débat en début de seconde période. Après contrôle, le VAR a confirmé que le but du milieu suédois n'était pas entaché d'un hors-jeu (49e, 1-1). Dragus a tenté de sortir le Standard du brouillard mais après s'être frayé un chemin à travers la défense malinoise, le Roumain n'est pas parvenu à surprendre Coucke (61e). Attentif, le gardien malinois a sorti d'une claquette une frappe de Nicolas Raskin (63e) et dévié un coup franc de Cafaro (64e).

De l'autre côté, Bodart s'est également mis en évidence en sortant à propos devant Cuypers, qui a surgi devant lui (67e) et en repoussant un tir tendu de Shved (68e). Les 'Rouches' se sont encore retrouvés en bonne position mais Storm (90e, 1-2) a rendu leur bilan à domicile encore plus catastrophique (10 points sur 36).