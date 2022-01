1B Pro League - Le RWDM a entamé une nouvelle série face à Mouscron

(Belga) Après avoir vu sa série de huit matches sans défaite interrompue mardi par Westerlo, le RWDM a retrouvé le chemin de la victoire 2-0 face à Mouscron dimanche lors du match de clôture de la 18e journée de la 1B Pro League (1-0). Au classement, les Bruxellois sont troisièmes avec 29 points. Les Mouscronois, qui ont terminé à dix suite à l'exclusion de Manuel Angiulli (69e), se retrouvent sixièmes cinquièmes (20 points).

Après un magnifique travail de Zakaria El Ouahdi, Igor De Camargo a marqué son premier but depuis son retour au Stade Edmond Machtens (2e). Bien qu'en supériorité numérique, les Molenbeekois ont dû patienter avant d'assurer leur succès par Florian Le Joncour (86e, 2-0). Plus tôt, Leonardo Bertone (29e) et Daniel Maderner (61e) ont permis à Waasland-Beveren d'infliger à Westerlo sa première défaite depuis le 31 octobre 2021 (2-1). Du coup, les Lions avaient assuré leur deuxième place (30 points) derrière Westerlo (37 points) qui a réduit l'écart par Lukas Van Eenoo (74e). Samedi, Virton a comptabilisé une dixième défaite à Deinze (2-1) . Les Gaumais, qui ont ouvert la marque pas Altin Kryeziu (16e, 0-1) , restent derniers (14 points). Gaëtan Hendrickx (26e, 1-1) et de Dylan De Belder (89e, 2-1) ont permis aux Flandriens de conserver leur quatrième position (24 points). Vendredi, le Lierse est allé surprendre Lommel 0-1 grâce à Nils Schouterden (34e) Les Anversois occupent la 5e place (22 points) alors que Lommel, qui a aligné une dixième rencontre sans victoire, reste avant dernier (16 points). (Belga)