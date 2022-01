Les Belges à l'étranger - Monaco en quarts de finale de la Coupe de France

(Belga) Finaliste la saison dernière, l'AS Monaco s'est qualifié pour les quarts de finale de la Coupe de France en battant le RC Lens 2-4, dimanche devant les 5.000 spectateurs présents au stade Bollaert. Chez les Assémistes, Eliot Matazo est resté sur le banc.

La première période a été prolifique avec des buts de Wissam Ben Yedder (18e), Jean Lucas (27e) et Sofiane Diop (29e). Alors que l'addition était corsée, les Nordistes n'ont pas baissé les bras et ont réduit le score avant la mi-temps par Wesley Said (45e, 1-3). Monté au jeu à la mi-temps (46e), Arnaud Kalimuendo a relancé le suspense d'une frappe du gauche des 20 mètres (53e, 2-3). Philippe Clement a alors musclé son entrejeu en lançant Youssouf Fofana à la place de Kevin Volland (55e). Monaco est resté dangereux devant le but et Ben Yedder a assuré sa qualification (89e, 2-4).