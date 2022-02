Angleterre: sept mois après son arrêt cardiaque, Eriksen signe à Brentford

Le milieu de terrain danois Christian Eriksen a signé en Premier League avec Brentford, sept mois après son arrêt cardiaque en plein match lors de l'Euro de football, a annoncé le club lundi.

Le joueur de 29 ans, désormais porteur d'un pacemaker, a signé un contrat jusqu'à la fin de la saison 2021-22 après avoir été soumis à une visite médicale, a précisé le club dans un communiqué.

"Nous avons saisi l'opportunité incroyable de faire venir un joueur de classe mondiale à Brentford", a salué l'entraîneur danois Thomas Frank, qui a déjà travaillé avec Eriksen quand il s'occupait de la sélection danoise des moins de 17 ans.

"Il est en forme mais il doit encore travailler pour pouvoir disputer un match, et j'ai hâte de le voir travailler avec les joueurs et le staff pour revenir à son meilleur niveau", a ajouté Frank. "Quand il est au top, Christian peut dicter le tempo d'un match. Il peut trouver les bonnes passes et c'est une menace devant le but aussi".

Christian Eriksen avait rompu en décembre son contrat avec l'Inter Milan, les autorités en Italie interdisant à tout joueur professionnel portant un stimulateur cardiaque d'exercer son métier dans ce pays.

Le 12 juin à Copenhague, l'ancien joueur de Tottenham s'était effondré en plein match contre la Finlande, en ouverture de l'Euro. Une équipe médicale avait dû procéder à un massage cardiaque sur le terrain afin de le ranimer.

Hospitalisé, le joueur s'était vu poser un stimulateur afin de réguler son rythme cardiaque.

Le 25 janvier, l'Ajax Amsterdam --où il a débuté sa carrière professionnelle-- avait annoncé qu'Eriksen s'entraînait avec la réserve du club néerlandais le temps de retrouver une équipe.