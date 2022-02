Jago Geerts, déjà bien affûté, gagne en Italie

(Belga) De retour d'un stage de préparation aux Etats-Unis au début du mois, Jago Geerts a remporté la manche de MX2 de l'épreuve d'Alghero en Sardaigne comptant pour le championnat inter italien de motocross dimanche. Drivé par Steve Ramon encore en 2022, le pilote limbourgeois (Yamaha), vice-champion du monde en titre, a devancé deux Norvégiens Cornelius Toendel (Fantic) et Hakon Fredriksen (Honda).

La manche de MXGP est revenue au Suisse Jeremey Seewer (Yamaha) devant Tim Gajser (Honda). Le Slovène a remporté ensuite la super finale mêlant les deux catégories et où Jago Geerts a pris la 3e place devant le Britannique Ben Watson (Kawasaki) qui évoluera en MXGP cette saison. Jeremy Van Hoorebeek (Beta) aurait dû prendre part à cette manche italienne, mais a dû renoncer en raison d'un problème mécanique sur la moto, a-t-il expliqué sur les réseaux sociaux. En Espagne, c'est Jeffrey Herlings (KTM) qui s'est montré à son avantage. Le Néerlandais, qui a décroché un 5e titre mondial MXGP, a remporté les deux manches de l'épreuve d'ouverture du championnat espagnol devançant au classement général final deux locaux Carlos Camano (Yamaha) et José Butron-Olivia (KTM). Le championnat du monde de motocross MXGP et MX2 débute le 20 février à Matterley Basin par le Grand Prix de Grande-Bretagne.