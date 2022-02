Le résumé de la dernière journée du mercato: Aubameyang va signer au Barca, Dembélé reste

Suivez en direct la dernière journée du mercato sur RTLSport.be !

Rejoignez nos journalistes pour un live vidéo afin de vivre au plus près les dernières heures de ce mercato hivernal !

Les transferts des Diables Rouges

Yannick Carrasco attise les convoitises ! Tout fraichement représenté par l'agent israélien, Pini Zahavi, l'ailier belge intéresse Tottenham ainsi que Newcastle. Sa clause libératoire est de 60M d'euros.

Les transferts à l'étranger

Selon Fabrizio Romano, l'attaquant gabonais Pierre-Emerick Aubameyang est en train de passer sa visite médicale du côté du FC Barcelone. L'aventure entre le joueur et Arsenal touche probablement à sa fin.

Selon Loic Tanzi, journaliste de RMC Sport, le français Ousmane Dembélé devrait rester au Barça jusqu'à la fin de la saison. Les rumeurs qui l'envoyaient à Chelsea ou encore au PSG seraient donc infondées.

Christian Eriksen va finalement retoucher du ballon ! Après son grave malaise cardiaque survenu l'été dernier lors d'un match de l'Euro 2020 avec son équipe nationale du Danemark, le milieu de terrain va retrouver les près. Il a signé un contrat avec le club anglais de Brentford, fraichement promu en Premier League.

Newcastle continue son mercato de folie. Selon The Athletic, Jesse Lingard, ailier de Manchester United, voudrait faire le forcing pour être prêté chez les Magpies. En manque de temps de jeu chez les Reds, le joueur aimerait convaincre son entraineur, Ralf Rangnick, de le laisser partir.

Reinildo, le latéral de Lille a signé un contrat avec l'Atletico de Madrid jusqu'en 2025. Les détails du contrat n'ont cependant pas encore été révélés.

Giovanni Lo Celso débarque en Espagne. L'ancien joueur du PSG a refusé l'offre de l'OL et a décidé de s'engager dans le club de son ancien coach, Unai Emery. L'argentin rejoint Villareal en prêt.

Le transfert qui secoue l'Angleterre est conclut. Dele Alli, international anglais quitte les Spurs de Tottenham et rejoint Everton. Voici la deuxième grosse recrue pour le club de la Mersey, qui s'est également attaché les services du néerlandais, Donny Van de Beek.

Lyon s'offre Romain Faivre ! Après le départ de son milieu brésilien, Bruno Guimaraes, le club rhodanien s'est attaché les services du milieu brestois, Romain Faivre. Egalement pisté par l'AC Mila, le français a donc choisi de rester dans l'hexagone pour continuer sa progression. Prix du transfert : 14M d'euros.

Le nouveau coup pour la Juventus ! Après s'être offert l'attaquant serbe Dusan Vlahovic, le club turinois a fait signer l'attaquant du Borussia Monchengladbach Denis Zakaria. Le montant s'élève à environ 8 millions d'euros.

Un deuxième beau coup pour l'Olympique Lyonnais. Le club de Jean-Michel Aulas s'offre les services du milieu de terrain, Tanguy Ndombélé. Plus en odeur de sainteté du côté de Londres, le français a signé avec Lyon pour un prêt avec option d'achat.

L'ailier espagnol du Milan AC, Samuel Castillejo, a fait capoter son transfert vers la Sampdoria. Les deux clubs avaient un accord mais le joueur a préféré rester du côté de la Lombardie.

C'était dans l'air depuis plusieurs jours, la pépite argentine Julian Alvarez débarque à Manchester City en provenance River Plate. L'attaquant de 21 ans a signé jusqu'en 2027 pour la somme de 21M d'euros.

C'est officiel, Frank Lampard retrouve un banc de Premier League. Après une première expérience mitigé dans son club de coeur de Chelsea, l'ex-milieu de terrain va rebondir du côté d'Everton. Lampard a signé un contrat jusque juin 2024.

I-né-pui-sable. Selon Nicolo Schira, le macédonien Goran Pandev, 38 ans, s'engage à Parme en provenance du Genoa, le 9ème club de la carrière du vainqueur de la Ligue des Champions 2010.

Arsenal a signé Auston Trusty, de l'équipe américaine des Colorado Rapids. Défenseur central robuste de 23 ans, il quitte donc son pays natal pour la première fois.

Les transferts en Belgique

Selon nos confrères de la DH, l'ailier du standard, Maxime Lestienne serait en partance pour Singapour. Peu utilisé en bord de Meuse, le mouscronnois va donc rebondir en Asie.

Denis Undav, l'attaquant vedette de l'Union Saint-Gilloise s'est bien engagé avec le club de Brighton. Dans la même propriété que le club anglais, c'est donc un transfert "en famille" qui s'est réalisé ici. L'allemand reste cependant jusqu'en juin à Bruxelles, où il compte bien aider les jaunes et bleus à aller jusqu'au bout !

Sinan Bolat va rester à Gand. Convoité par le Galatasaray, le Turc restera à Gand et honorera sa fin de contrat.

Acheté pour un montant record de 9 millions par le Club de Bruges, le ghanéen Kamal Sowah serait en partance pour l'AZ Alkmaar, en prêt, selon Het Laatste Nieuws.

Bruges continue ses emplettes. Le club de la Venise du Nord a annoncé sur son Twitter l'arrivée de l'international arménien de 28 ans, Sargis Andamyan, en provenance de Hoffenheim.

Eric Ocansey quitte Courtrai et rejoint Waasland-Beveren en prêt. Actuellement deuxième en D1B, les Waaslandiens sont bien décidés à remonter en élite le plus rapidement possible, et s'en donne les moyens.

Elie Youan est prêté avec option d'achat du côté de Malines. L'attaquant français de 22 ans arrive en provenance de St. Gallen, en Suisse.