L'UEFA attaque en justice... une pizzeria allemande !

Les avocats de l'UEFA ont de drôles de priorités.

Une marque de pizzas surgelées allemande a reçu un courrier pour le moins particulier dans sa boîte aux lettres. A l'intérieur, un message de l'UEFA, l'instance dirigeante du football européen. Mais alors, pourquoi une telle attention ?

Les patrons du foot européen ont tout simplement fait un appel à un cabinet d'avocats pour intenter une action en justice contre cette enseigne de pizzas. La raison ? Les gérants et communicants de la marque ont tout simplement eu l'idée d'appeler l'une de leur marchandise : "Champi(gn)ons League", jeu de mot subtil entre la compétition reine du football européen et l'eucaryote que l'on retrouve souvent sur les spécialités italiennes.

Cette dénomination constituerait une violation des droits de la licence UEFA et notamment du nom "Champions League" désormais protégé. L'enseigne allemande a préféré en sourire, et a expliqué tout ce qu'elle pensait de ce message dans un poste Instagram.

"Cela prouve à mon équipe et à moi-même que nous sommes absolument sur le bon chemin. Nous nous sommes engagés dans une direction claire et nous n'abandonnerons pas tant que nous ne serons pas mis dans tous les paniers et cuits dans tous les fours !"