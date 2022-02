Coupe de France: pour Messi, la montée en puissance attendra

Que Madrid paraît loin... A deux semaines de la réception du Real en Ligue des champions, Lionel Messi n'a pas rassuré le Paris SG sur son niveau de jeu, lundi, se montrant impuissant lors de l'élimination en Coupe de France face à Nice (0-0, 6-5 t.a.b.).

Avant le choc face au club merengue, l'une de ses proies favorites attendue le 15 février au Parc des Princes en 8e de finale de C1, l'Argentin a certes réussi son tir au but, mais il reste globalement assez loin des attentes, au bout d'un mois de janvier compliqué par une contamination au Covid-19.

Titulaire pour la première fois depuis le 22 décembre et une performance individuelle prometteuse contre Lorient (1-1), "La Pulga" espérait retrouver des sensations, lui qui n'avait repris la compétition que le 23 janvier, en entrant en jeu contre Reims (4-0) avec une passe décisive à la clé.

Son entraîneur Mauricio Pochettino avait pourtant assuré au micro d'Eurosport, juste avant la rencontre lundi, qu'il s'agissait "d'un très bon match pour lui, pour revenir et se développer".

Le septuple Ballon d'Or, leader esseulé de l'attaque parisienne en l'absence au coup d'envoi de Kylian Mbappé, entré en jeu à la 64e minute, et de Neymar blessé, n'a pas tout à fait donné raison à son compatriote, loin de là.

Il a certes été l'auteur de la seule frappe cadrée parisienne en première période, un tir un peu mou aisément contrôlé par Marcin Bulka (45e), mais il a surtout déçu dans la plupart des secteurs de jeu, perdant de nombreux ballons, ratant plusieurs passes faciles et peinant à faire la différence dans les dribbles, face à des Niçois bien en place. Même ses coups de pied arrêtés ont manqué de précision.

- Numéro 10 dans le dos -

La superstar du PSG avait pourtant retrouvé son numéro 10 fétiche le temps d'une rencontre, bénéficiant d'un point réglementaire de la Fédération française imposant pour la Coupe que "les joueurs débutant la rencontre doivent être numérotés de 1 à 11".

En l'absence de Neymar, N.10 habituel, et dans l'impossibilité d'arborer le N.30 qu'il a choisi à son arrivée dans la capitale cet été, Messi a donc pu se voir attribuer le flocage qui a fait sa légende avec le FC Barcelone... Mais les sensations ne sont pas revenues par magie, malgré une seconde période plus tranchante.

Le mois de janvier de l'Argentin est donc définitivement à oublier, après cette contamination au Covid-19 durant les fêtes, l'ayant contraint à une longue réathlétisation.

"Il m'a dit que cela l'avait beaucoup affecté. Il a eu la souche la plus virulente", a indiqué jeudi le sélectionneur de l'Albiceleste Lionel Scaloni, qui a laissé Messi à la disposition du PSG malgré un rassemblement international de l'Argentine programmé en cette fin janvier.

L'ancien Barcelonais, 34 ans, reste donc toujours bloqué à six buts toutes compétitions confondues avec le Paris SG, et guette toujours une réalisation depuis le 7 décembre et son doublé contre Bruges en Ligue des champions (4-1).

Les oppositions ne manquent pas pour retrouver le chemin des filets d'ici la C1: le PSG enchaîne un déplacement à Lille et la réception de Rennes en Ligue 1, avant d'accueillir le Real. Suffisamment de chocs pour retrouver la flamme ?