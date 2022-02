La Coupe de Belgique est de retour cette semaine: place aux demi-finales

Les demi-finales aller de la coupe de Belgique de football, La Gantoise/Club Bruges et Eupen/Anderlecht, se tiennent mercredi et jeudi. Ils seront à suivre en direct dès 20h sur Club RTL.

Une double "Bataille des Flandres" figure au programme cette semaine puisque La Gantoise et Bruges s'affronteront mercredi en coupe de Belgique et dimanche en championnat. Lors de leur précédent affrontement en championnat, fin août, La Gantoise avait corrigé Bruges, alors entraîné par Philippe Clement, lui infligeant une lourde défaite 6-1.

La Gantoise connait un début d'année 2022 mitigé, avec trois partages de rang suivis d'une défaite à l'Antwerp dimanche. Cela laisse les Buffalos au sixième rang de la Pro League, à 5 points du top-4 qualificatif pour les Champions playoffs. De quoi motiver un peu plus les troupes de Hein Vanhaezebrouck en coupe, considérée comme "le chemin le plus court vers l'Europe". La Gantoise n'a plus gagné la coupe depuis 2010.

A Bruges, l'ère Alfred Schreuder s'est ouverte avec un bilan honorable de 8 sur 12 en championnat. Mais le partage face à l'Union Saint-Gilloise, jeudi passé, laisse le champion en titre à 9 longueurs des surprenants leaders unionistes. La priorité au stade Jan Breydel est bien sûr de confirmer son titre, mais renouer avec un succès en coupe, qui manque depuis 2015, et réaliser un premier doublé depuis 1996 figurent parmi les objectifs des Brugeois.

Jeudi, Eupen disputera sa deuxième demi-finale consécutive dans la compétition. Battus l'an passé par le Standard, les Pandas rêvent d'une première finale. Le début d'année, marqué par de nombreux cas de covid dans l'effectif, a été compliqué, comme le témoigne le bilan de 2 sur 12. Les joueurs de Stefan Krämer pourront profiter de leur statut d'outsiders pour créer une nouvelle surprise, sachant qu'en championnat, ils ont déjà tenu Anderlecht en échec (1-1 en juillet).

La pression sera plutôt du côté d'Anderlecht, qui veut retrouver l'Europe après avoir été éliminé en barrages de la Conference League. Alors qu'ils avaient terminé 2021 en force, les Bruxellois viennent de connaître un double revers, contre le Cercle (0-2) et dans le derby face à l'Union (1-0) dimanche.

Toujours quatrièmes, les troupes de Vincent Kompany doivent surveiller le retour de Charleroi, revenu à deux points, dans la course aux Champions playoffs. Une finale en coupe, un trophée qui échappe aux Bruxellois depuis 2008, pourrait aider les Mauve et Blanc en vue du sprint final.

Les deux matchs se joueront à 20h45. Les rencontres retour se disputeront d'ici un mois, avec Club Bruges/La Gantoise le 2 mars et Anderlecht/Eupen le lendemain.