Foot: Mason Greenwood visé par de nouvelles accusations d'agression sexuelle et de menaces de mort

L'attaquant de Manchester United Mason Greenwood, arrêté par la police pour viol, est visé par de nouvelles accusations d'agression sexuelle et des menaces de mort, ont rapporté les médias britanniques mardi.

La police du Grand Manchester (nord de l'Angleterre) a annoncé mardi que l'homme âgé d'une vingtaine d'années arrêté dimanche pour viol et dont elle n'a pas divulgué l'identité, "a depuis été arrêté en outre pour suspicion d'agression sexuelle et de menaces de mort".

Les enquêteurs ont obtenu une prolongation de la garde à vue du jeune joueur âgé de 20 ans.

Greenwood a été arrêté et placé en garde à vue dimanche après-midi pour des chefs de viol et agression.

L'enquête de police a été ouverte après la publication sur les réseaux sociaux d'images et de vidéos montrant une jeune femme le visage en sang et des contusions sur le corps, avec la mention "à tous ceux qui veulent savoir ce que Mason Greenwood me fait réellement".

Dans un communiqué diffusé mardi, la police du Grand Manchester écrit que "les enquêteurs ont obtenu davantage de temps pour parler à un homme d'une vingtaine d'années qui a été arrêté pour suspicion de viol et d'agression d'une femme".

"Son interrogatoire se poursuit après que des magistrats ont autorisé la prolongation de sa garde à vue jusqu'à demain, mercredi 2 février", poursuit la police.

"A ce stade des investigations, il a été de nouveau arrêté pour suspicion d'agression sexuelle et de menaces de mort."

Dans les heures qui ont suivi les premières allégations contre lui, dimanche, Mason Greenwood, considéré comme une des étoiles montantes du football anglais, a été suspendu jusqu'à nouvel ordre d'entraînement et de compétition par son club.

- Retiré du jeu FIFA 22 -

A la suite des développements de l'enquête, Manchester United a diffusé un nouveau communiqué dans lequel le club "réitère sa forte condamnation de tout type de violences".

"Comme indiqué précédemment, Mason Greenwood ne s'entraînera ni ne jouera avec le club jusqu'à nouvel ordre", ajoute Manchester United mardi soir.

L'équipementier Nike a annoncé de son côté qu'il avait suspendu le contrat le liant avec le joueur tandis que le géant du jeu vidéo EA Sports a fait savoir qu'il l'avait retiré des équipes actives du jeu FIFA 22.

Greenwood, formé à Manchester United, a fait ses débuts professionnels sous le maillot des Red Devils en 2019. En 129 apparitions, il a inscrit 35 buts.

Il a prolongé son contrat jusqu'en 2025 au moins.

En équipe d'Angleterre, il compte une sélection, en septembre 2020 face à l'Islande. Il avait joué les douze dernières minutes de ce match comptant pour la Ligue des nations. Mais il avait été renvoyé chez lui, de même que le jeune milieu de terrain de Manchester City Phil Foden, pour avoir enfreint le protocole sanitaire anti-covid.

Greenwood n'a pas rejoué depuis sous le maillot des Three Lions.

L'an dernier, il figurait bien sur la liste provisoire des 33 joueurs pré-sélectionnés par Gareth Southgate pour disputer l'Euro mais il a dû déclarer forfait à cause d'une blessure.