Ligue 1 - Lyon renverse Marseille en match d'alignement

(Belga) L'Olympique Lyonnais, toujours privé de Jason Denayer, s'est imposé 2-1 contre l'Olympique de Marseille dans un match rejoué de la 14e journée du championnat de France mardi.

Le duel entre Lyon et Marseille avait été arrêté le 21 novembre dernier après que des supporters lyonnais ont lancé des projectiles qui ont touché le joueur marseillais Dimitri Payet. L'arbitre de la rencontre avait décidé de ne pas reprendre le match après deux heures d'interruption. Dans ce match rejoué à huis clos, Matteo Guendouzi avait donné l'avance à Marseille en début de match (10e). Lyon égalisait en seconde période via Xherdan Shaqiri (76e) avant que Moussa Dembele n'offre la victoire à l'OL en fin de match (89e). Au classement, Marseille reste troisième avec 40 points, six de plus que Lyon qui remonte à la septième place. (Belga)