Tournoi des six nations: la France "va monter en puissance", promet Fickou

Donné favori pour la victoire finale, le XV de France "va monter en puissance" tout au long du Tournoi des six nations, a assuré le centre international Gaël Fickou, mercredi, à quatre jours d'affronter l'Italie au Stade de France.

Q: Vous sentez-vous dans l'obligation de gagner le Tournoi?

R: "Pour avancer, pour continuer notre progression, ce serait bien de gagner un titre. On va essayer de remporter cette compétition, ça va pas être facile. Il y a beaucoup de grandes équipes, de belles équipes. On sait la difficulté à laquelle on va être confrontés mais on se prépare de la meilleure des façons. (sur le statut de favori) On ne se prend pas la tête avec ça: depuis l'arrivée de Fabien Galthié, on joue chaque compétition pour la gagner. Chacun pense ce qu'il veut mais notre objectif, c'est de gagner tous les matches. Ca fait dix ans qu'on ne l'a pas gagné, il y a beaucoup d'attente et on la prend de façon positive, ça nous motive."

Q: Beaucoup évoquent la nécessité d'une large victoire contre l'Italie, notamment en raison des bonus qui peuvent faire la différence à la fin...

R: "Déjà, il faut respecter toutes les équipes: les battre, ce sera déjà très très bien. On essaie de gagner tous nos matches avec de l'écart car on n'a pas oublié les difficultés des Six nations précédents. Ca nous a joué des tours. On va déjà gagner et si on a la possibilité d'engranger des points et des bonus, on le fera sans hésiter. Mais il n'y a pas que l'Italie. On y va pour gagner les matches, tout en restant humbles. On ne prétend pas prendre des bonus face à tout le monde, juste essayer de prendre le maximum de points possible."

Q: Que vous apporte le retour des cadres, dont certains covidés comme Romain Ntamack ou Antoine Dupont?

R: "Ca fait toujours plaisir de retrouver leurs visages. Mais ce n'était pas les seuls absents, tous les joueurs sont importants. Mais d'avoir le capitaine qui revient, ça fait plaisir, forcément. Romain aussi, il fait partie des leaders de jeu, il a énormément d'expérience. Ca amène beaucoup de fluidité dans notre jeu, de facilités puisqu'il connaît très bien notre schéma de jeu. D'autres aussi, comme Cyril Baille, Anthony Jelonch, François Cros... ce sont des mecs qui ont énormément d'expérience, qui ont beaucoup joué sous ce maillot. Ils amènent un gros plus. Ce sont des gars très professionnels, ils sont toujours en pleine forme: on ne doute pas de leurs capacités à être au même niveau que ceux qui sont là depuis déjà une semaine, voire dix jours. L'équipe va monter en puissance tout au long du Six nations, comme d'habitude, parce qu'on joue ensemble, on va enchaîner les entraînements, les automatismes... Il faut commencer fort d'entrée, on n'a pas le temps de s'éparpiller et de trouver une routine."

propos recueillis en conférence de presse