Felice Mazzu vit un rêve avec l'Union et reçoit un joli compliment de Mbaye Leye (vidéo)

L'Union Saint-Gilloise est inarrêtable en Pro League. Le club bruxellois est plus que jamais en tête de notre compétition, profitant à la perfection de la moindre opportunité d'enfoncer le clou face aux autres favoris. Un état de grâce qui comble de bonheur Felice Mazzu, l'entraîneur et consultant RTL Sport.

Ce dernier ne s'en est pas caché sur notre plateau: il veut profiter de ces moments si spéciaux. "On vit un bon moment, on essaye d'en profiter, que ce soit après le match avec des sourires ou des pas de danse. Que ce soit dans la semaine qui suit parce que ce sont des moments particuliers que l'on remettra peut-être du temps à revivre. On essaye d'en profiter de jour en jour", a-t-il détaillé.

De son côté, Mbaye Leye témoigne de son respect, voire de son admiration du travail accompli par son ami. Y compris au niveau de ses chorégraphies après les victoires. "Moi je suis content, j'aimerais le voir danser comme ça tous les weekends jusqu'à la fin du championnat. Il le mérite", a lancé l'ancien homme fort du Standard.