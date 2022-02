FIBA Europe Cup - Nouvelle défaite et élimination pour Anvers

(Belga) Les Giants d'Anvers se sont inclinés mercredi soir à domicile face aux Allemands de Crailsheim (69-79) pour le compte de la 4e journée du 2e tour de la FIBA Europe Cup de basket. Une quatrième défaite en autant de rencontres qui signe l'élimination des Anversois en vue des quarts de finale de la compétition.

Si les Giants ont tenu la distance pendant 10 minutes (15-17), les joueurs de Luc Smout n'ont jamais été en mesure de ralentir Timothy Shorts (23 points). Résultat : les Allemands se détachaient déjà largement à la pause (36-48) à la faveur d'un deuxième acte remporté 21-31. Aux commandes, les coéquipiers du Belge Elias Lasisi (3 points) géraient la deuxième mi-temps (54-68) et (69-79) pour filer vers une victoire logique et aisée. Une défaite, la quatrième en autant de rencontres, qui élimine officiellement les Giants d'Anvers de la course pour la qualification pour les quarts à deux journées de la fin. Les Anversois sont en effet derniers de leur groupe et ne peuvent plus terminer parmi les deux meilleurs du groupe qui décrocheront leur ticket pour le tour suivant de la compétition.