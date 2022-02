CAN 2022 - Le Sénégal écarte le Burkina Faso et file en finale, Koffi sorti sur civière

(Belga) Le Sénégal s'est imposé 3-1 contre le Burkina Faso mercredi soir à Yaoundé lors de la première demi-finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Le Carolo Hervé Koffi, titulaire dans les buts burkinabés, a dû quitter le terrain sur civière peu après la demi-heure de jeu après un contact avec Cheikhou Kouyaté.

Après une première mi-temps animée mais vierge en but, le Sénégal a marqué à deux reprises en l'espace de quelques minutes grâce aux joueurs du Paris Saint-Germain Abdou Diallo (70) et Idrissa Gueye (75e). Les "Etalons" ont réduit l'écart via Ibrahim Touré (82e) mais l'inévitable Sadio Mané (87e) a scellé l'issue du match. Les Lions de la Teranga, en quête d'un premier sacre continental après deux finales perdues, en 2002 et 2019, défieront dimanche à Yaoundé le vainqueur du duel entre le Cameroun, pays hôte, et l'Egypte, qui s'affronteront jeudi dans la seconde demie. (Belga)