"0-1, ce n'est rien !": Simon Mignolet appelle les Brugeois à la vigilance après la victoire contre Gand

Simon Mignolet a encore joué un rôle prépondérant dans cette demi-finale de Croky Cup. Le Diable Rouge a sauvé les siens à plusieurs reprises, en commençant par un arrêt sur penalty. Redevenu un pilier solide, il ne cachait pas sa joie, lui qui a été élu homme du match.

"C'était un match difficile, c'est toujours chaud contre La Gantoise, surtout en demi-finale de Coupe", a-t-il expliqué au micro de Sébastien Capette. "Dans les circonstances, c'est un bon résultat pour nous. On s'est bien battus. Je suis content de mon match individuel, mais aussi de celui des dix autres qui ont tout donné pour garder le 0".

Bruges a profité d'une maladresse offensive gantoise. Ce but de De Ketelaere, juste après des gros ratés adverses, c'est le tournant du match. "C'était le scénario idéal pour nous. Après on a essayé de défendre le 1-0 et on l'a bien fait", a reconnu Mignolet, avant d'appeler à la vigilance. "1-0, c'est rien, surtout avec les buts qui ne comptent plus à l'extérieur. C'est un bon résultat, mais ce n'est pas fini ça, c'est clair", a-t-il averti.

Le match retour aura lieu le 2 mars.