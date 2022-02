Il a marqué du dos: le but inattendu du Canada contre Salvador (vidéo)

Le Canada a un pied et quatre orteils au Qatar, après sa victoire au Salvador, les États-Unis et le Mexique ayant aussi fait un pas supplémentaire vers le Mondial 2022, en battant le Honduras et le Panama, mercredi lors des qualifications de la zone Concacaf.

Il faudrait un scénario catastrophe aux Canadiens pour les priver de retrouvailles avec la Coupe du monde, 36 ans après une première participation au Mexique. Après ce septième succès (2-0) obtenu logiquement, tant leur domination fut totale à San Salvador, ils comptent 25 points. Soit quatre de mieux que les USA (2e) et que le Mexique (3e). Atiba Hutchinson (66e) et l'ancien Gantois Jonathan David (90e+3) ont inscrit les buts de la victoire. Surtout, le Panama (4e), grand perdant de la soirée, est désormais à huit longueurs à trois journées de la fin des éliminatoires. Or seuls les trois premiers du groupe se qualifieront directement pour le Qatar, le 4e devant passer par un barrage intercontinental.

Si les "Canucks" s'imposent le 24 mars au Costa Rica, ils composteront leur billet.