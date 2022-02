JO-2022: Perrine Laffont qualifiée pour la finale du ski de bosses

La Française Perrine Laffont, championne olympique de ski de bosses il y a quatre ans à Pyeongchang (Corée du Sud), s'est qualifiée pour la finale des JO-2022 de Pékin en prenant jeudi soir la deuxième place des qualifications.

Dans la température polaire du site de Zhangjiakou (près de -20 degrés), Laffont a facilement passé ce premier cap. Elle a levé le poing en franchissant la ligne après son passage d'une trentaine de secondes, satisfaite de ses débuts dans la compétition.

"C'est vraiment une belle entrée en matière. Ça permet de poser les bases et de pouvoir faire évoluer ensuite le run petit à petit", a-t-elle déclaré, soulagée d'avoir évacué la pression de plus en plus forte à l'approche de son entrée en lice.

"C'est quand même bien monté", a-t-elle reconnu. "Je voyais les anneaux olympiques au départ et je me suis dit +Meuf, c'est tes troisièmes Jeux, juste kiffe et régale-toi+".

Avec un total de 81,11 points, elle n'a été devancée que par l'Australienne Jakara Anthony (83,75), qui sera l'une de ses principales rivales pour l'or dimanche en finale (19h30 locales, 12h30 françaises), où les compteurs seront remis à zéro.

"Ça va être long", a commenté l'Ariégeoise, qui aurait préféré enchaîner. "Je vais essayer de bien me reposer, de récupérer et d'atteindre un pic de forme dimanche."

A 23 ans, Laffont, championne du monde en titre, pourrait devenir la première femme à remporter deux médailles d'or olympiques en ski de bosses.