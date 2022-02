Ashley Cole devient l'adjoint de Frank Lampard à Everton

(Belga) Ashley Cole devient l'adjoint de l'entraîneur Frank Lampard à Everton, ont annoncé les Toffees jeudi. Lundi, l'ancien coach de Chelsea avait été engagé en remplacement de l'Espagnol Rafael Benitez, arrivé le 1er juillet dernier et limogé le 16 janvier. Everton n'occupe que la 16e place de la Premier League et compte 19 points après 20 matchs. Après un dernier bilan de un point sur quinze, il ne possède que quatre unités de plus que Newcastle, 18e et en position de relégation.

Cole et Lampard ont joué ensemble tant à Chelsea qu'en équipe d'Angleterre. Ancien arrière gauche, Cole est âgé de 41 ans. Il cumulera ses nouvelles fonctions avec celle d'adjoint de Lee Carsley, ancien joueur d'Everton, chez les espoirs (U21) anglais. "J'étais enthousiasmé quand Frank m'a demandé de le rejoindre à Everton. C'est une opportunité brillante avec un club fantastique", a déclaré sur le site de son nouveau club Ashley Cole qui travaillait à l'académie des jeunes de Chelsea jusqu'ici. "Je suis là pour travailler dur et essayer d'apporter du succès à Everton. La possibilité de retrouver Frank était un autre grand attrait. C'est un excellent manager et leader. Avec le reste du staff ici, nous avons tout en place pour ce que nous voulons réaliser ensemble." (Belga)