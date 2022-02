Foot: le Barça "va revenir au top peu à peu", promet Aubameyang

Le FC Barcelone, à la peine sportivement et financièrement, va "revenir au top peu à peu", a promis jeudi sa recrue hivernale Pierre-Emerick Aubameyang, qui espère rejeter derrière lui ses derniers mois "compliqués" à Arsenal et "se concentrer sur le présent".

"J'ai vécu des mois compliqués. Cela arrive parfois dans le football", a expliqué l'international gabonais (32 ans) lors de sa présentation à la presse jeudi à Barcelone, évoquant sa mise à l'écart de l'effectif des Gunners.

"Pour ma part, je n'ai jamais cru avoir fait quelque chose de mal. Mais tout cela est derrière moi, désormais je veux me concentrer sur le présent. Cela fait longtemps que je n'ai pas joué un match, mais dans ma tête, il est clair que je suis prêt à jouer et à aider l'équipe, et je sais que l'on va revenir au top peu à peu", a affirmé l'attaquant gabonais.

Mis à l'écart à Arsenal par l'entraîneur Mikel Arteta, qui lui avait retiré son brassard de capitaine en décembre et qui ne l'a plus fait jouer depuis en raison de problèmes disciplinaires, Aubameyang espère rebondir en Catalogne.

- Objectifs élevés -

"Je suis très heureux, je remercie le président (du FC Barcelone, ndlr) de m'avoir recruté, je vais tout donner. C'est pour moi un honneur d'être ici et de jouer pour le Barça", a lancé l'ancien d'Arsenal au début de son intervention. "Le Barça est un grand club qui doit gagner la Ligue des champions. On fera tout pour [la] gagner", a-t-il souligné.

Des objectifs élevés confirmés par le président Joan Laporta, qui a précisé que le club catalan ambitionne de "gagner la Liga et, si possible, la Ligue Europa" cette saison.

"Le joueur a montré qu'il avait envie de venir jouer au Barça, et pour nous, c'est fondamental. Nous sommes très reconnaissants. Bienvenu, +Auba+. On intègre un joueur du meilleur niveau, qui a fait un effort financier pour venir. C'est à saluer. Quand les comptes du Barça seront sains, il faudra remercier ces personnes-là", a lancé le patron du club blaugrana.

A l'aise en espagnol, le Gabonais a indiqué que sa famille "est originaire d'Avila", au nord-ouest de Madrid, que son grand-père "était un grand fan de l'Atlético" et qu'"il doit être très heureux pour moi, là où il est".

- "Un peu de stress" -

Aubameyang a aussi raconté les détails de la folle dernière ligne droite du mercato : "le dernier jour fut très long. C'était fou. On a signé deux minutes avant la clôture. J'étais avec mon père chez lui, j'attendais. Dans l'après-midi, on m'a appelé pour me dire d'aller faire les examens médicaux. Un peu de stress, mais à l'arrivée, tout s'est très bien passé", a résumé l'attaquant.

Sous contrat jusqu'en juin 2025 avec une clause libératoire de 100 millions d'euros mais avec une possibilité de départ en juin 2023, Aubameyang a déjà discuté avec son entraîneur Xavi, qui ambitionne de l'utiliser comme attaquant de pointe. Mais "Auba" s'est dit prêt à évoluer sur l'aile selon les besoins.

Son arrivée assombrit un peu plus l'avenir de l'attaquant international français Ousmane Dembélé, poussé vers la sortie par ses dirigeants mais qui n'a pu trouver une issue avant la clôture du mercato.

"Il s'entraîne très bien. La seule chose que je puisse dire, c'est qu'en tant qu'ami d'Ousmane, j'espère que lui et le club vont trouver une solution", a sobrement commenté Aubameyang, qui a côtoyé le Français à Dortmund (2016-2017).