Mauvaise nouvelle au Standard: Gille Dewaele sera absent plusieurs semaines

Le Standard va déjà devoir faire sans Gilles Dewaele. Le défenseur, transféré depuis Courtrai cet hiver, sera absent plusieurs semaines en raison d'une blessure à l'adducteur, qui inquiète grandement les Rouches. "C’est un souci majeur. l a ressenti une douleur à l’adducteur et ce n’est pas très encourageant. On se dirige vers une absence de quelques semaines. J’espère que l’IRM pourra apporter une autre vision mais je ne suis pas très optimiste. C’est une mauvaise nouvelle, sur un poste très complexe pour nous. On comptait énormément sur lui...", a reconnu Luka Elsner, l'entraîneur, en conférence de presse avant d'affronter le Cerle samedi.

C'est une fameuse tuile pour le club liégeois, qui avait recruté Dewaele pour en faire un titulaire indiscutable jusqu'en fin de saison. Ngoy pourrait assurer le temps de sa convalescence.