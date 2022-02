Dylan Groenewegen: "Incroyable de gagner dès ma première course"

(Belga) Passé de Jumbo-Visma à BikeExchange - Jayco à l'intersaison, Dylan Groenewegen a décroché sa première victoire sous le maillot de sa nouvelle équipe en s'adjugeant au sprint la 3e étape du Saudi Tour jeudi à Al-Ula.

"C'est vraiment incroyable de gagner dès ma première course", a déclaré Dylan Groenewegen sur le site de sa nouvelle formation. "Nous avions déjà essayé dans la 1re étape mais cela n'avait pas fonctionné. Nous avions un nouveau plan aujourd'hui. Nous avions un bon lead-out et je n'ai eu qu'à sprinter sur 100 mètres. C'est incroyable de pouvoir offrir à l'équipe une victoire pour son travail aujourd'hui. Pour le moral, c'est vraiment bien de pouvoir gagner dès la première course. C'est bon pour l'équipe et pour moi", ajoute le Néerlandais, qui affiche désormais 57 victoires au compteur. (Belga)