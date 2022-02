Tournoi des six nations: les Bleus "ne peuvent pas choisir leurs matches", promet Thibault Giroud

Le XV de France démarre le Tournoi des six nations 2022, dimanche, face à l'Italie. Un match à sa portée mais que les Bleus ne galvauderont pas: "on ne peut pas choisir nos matches", a prévenu jeudi le directeur de la performance français, Thibault Giroud.

"On est au niveau international, que ce soit l'Italie, l'Irlande, le pays de Galles, l'Angleterre ou l'Ecosse, c'est du très haut niveau. On ne peut pas choisir nos matches, c'est clair. On ne croit pas du tout à une programmation crescendo de joueurs ou d'un collectif. On ne peut pas se le permettre", a confié Giroud en conférence de presse.

"En tant que directeur de la performance, je ne peux pas dire au coach +on sera prêt pour tel match ou telle date+. Ce n'est pas possible, on est obligé de gagner tous les matches, les uns après les autres", a-t-il insisté.

"Il faut qu'on soit bon dès ce week-end. Ça se joue à très peu: on a perdu des Tournois, dans le passé, au goal-average. C'était très serré. On ne peut pas se permettre de négliger un match, il faut qu'on soit capable de maintenir des joueurs en forme sur la totalité du Tournoi. Il faut pouvoir maintenir l'intensité sur les neuf semaines de la compétition", a-t-il ajouté.

L'Italie, le premier adversaire du XV de France dans le Tournoi 2022 dont il est le grand favori, n'a pas gagné un seul match dans la compétition depuis 2015.

"Il n'y a pas de match à mettre de côté, il n'y a pas de match plus important qu'un autre. Il faut qu'on soit bon chaque week-end. Dans notre programmation, on est très clairs: on doit pouvoir amener les joueurs à maturité physiologique à chaque match du Tournoi", a encore poursuivi le technicien.

Après l'Italie, les hommes de Fabien Galthié reçoivent l'Irlande, avant deux déplacements en Ecosse puis au pays de Galles et une potentielle "finale", face à l'Angleterre, le 19 mars, au stade de France.