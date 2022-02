Penaltys, polémique et partage: Eupen et Anderlecht s'accrochent dans un match animé (2-2)

> Suivez la rencontre en direct vidéo sur RTL PLAY

Le direct

94' - OH LE COUP DU SORT ! Anderlecht obtient un coup-franc, puis un penalty avec le VAR. Refaelov se charge de tirer et le marque !

85' - Première grosse occasion mauve. Kouamé reprend un corner de la tête mais c'est capté.

83' - Anderlecht met la pression: les Mauves veulent au moins un score de parité avant la manche retour.

79' - AH BAH VOILA ! Peeters est servi dans la surface. Le joueur des Pandas croise bien sa frappe, qui rentre avec l'aide du poteau. 2-1 !

75' - Toujours rien à se mettre sous la dent. Littéralement.

71' - Alloh est remplacé par Ndri à Eupen.

69' - Surtout, ne pas dormir sur le clavier. Surtout, ne pas dormanaozidnOADNOAZNDOazd.

65' - Premier changement à Anderlecht: Ashimeru remplace Olsson, qui reste au sol. Benito Raman va lui succéder à Zirkzee et Amuzu remplace Verschaeren.

62' - Première percée intéressante des Pandas dans ce second acte. Cela ne donne rien, le centre au sol étant intercepté.

57' - Refaelov est bien lancé en profondeur. Il est seul face au gardien et canonne au-dessus. Il est signalé hors-jeu.

50' - Anderlecht tente de prendre le jeu à son compte, mais les constructions n'amènent pas de danger pour l'instant.

45' - On reprend la rencontre. Konstantelias a remplacé Müsel.

45' + 2 - C'est la pause. Le match avait débuté avec deux penaltys, avant une certaine accalmie.

43' - Bogdan lance à son tour une belle frappe à distance, sur le côté droit. Cela passe tout près du poteau !

42' - Verschaeren ! À l'entrée de la surface, le joueur bruxellois voit sa frappe déviée glisser dans les mains du gardien germanophone.

40' - Peu de grosses occasions, mais les deux équipes offrent parfois de belles constructions.

34' - Pas mal de déchet technique des deux côtés en phase offensive. Aucune équipe ne prend vraiment l'avantage.

26' - Les deux équipes essayent de se réorganiser après un début de match animé.

20' - DEOM ! A distance, le joueur d'Eupen place quelques centimètres au-dessus du but.

15' - PENALTY ! Eupen a l'occasion d'égaliser. Alloah est lancé, Bogdan intervient mal et le penalty n'est pas contestable. Prevjak égalise parfaitement.

12' - Anderlecht domine et met une grosse pression. Kouamé est lancé par Zirkzee, mais le gardien sort bien.

3' - L'arbitre donne un penalty à Anderlecht pour une faute dans la surface. Le VAR, consulté, confirme la situation. Refaelov le transforme et ouvre le score.

0' - C'est parti à Eupen !

Les compositions

Eupen: Abdul Manag, Magnee, Beck, Agbadou, Gnaka, Alloh, Deom, Peeters, Lambert, Prevljak, Müsel

Anderlecht: Van Crombrugge, Hoedt, Gomez, Magallan, Bogdan, Cullen, Olssen, Refaelov, Verschaeren, Zirkzee, Kouamé

L'avant-match

C'est parti pour une deuxième demi-finale de Croky Cup. Ce jeudi, Eupen reçoit Anderlecht dans un duel entre deux équipes qui ont vécu une saison en dents de scie. Côté germanophone, le début de parcours en championnat était très surprenant, avec une pluie de succès et des performances qui les dessinaient comme l'autre surprise de cette compétition, aux côtés de l'Union.

Mais le cycle s'est achevé. Le club a concédé 12 défaites en championnat cette saison et n'a plus gagné depuis le 22 décembre, en quart de finale de la coupe. 14ème, ils ne sont désormais plus les adversaires piégeux que l'on craignait en début de saison. Cette coupe, pour eux, est un moment à part qui doit leur permettre de retrouver le momentum du début de saison.

Pour Anderlecht, la mission est tout autre. Engagé dans la lutte pour le Top 4 en championnat, le club bruxellois espère aller au bout pour s'assurer, quoi qu'il advienne, un ticket européen. Rappelons que le vainqueur de la Croky Cup jouera les poules de l'Europa League la saison prochaine. Surpris par deux défaites consécutives ces derniers jours, les joueurs auront à cœur de démontrer qu'ils ont l'étoffe de champions en puissance.

