Benito Raman exige de jouer davantage: nos consultants analysent cette sortie médiatique (vidéo)

Benito Raman est un joueur malheureux. Le joueur d'Anderlecht ne s'en est pas caché après la rencontre face à l'Union Saint-Gilloise. Remonté, il avait ainsi affirmé être fâché de ne jouer que sporadiquement, n'étant pas encore parvenu à se faire une place de choix dans l'effectif de Vincent Kompany. "Ma situation est inacceptable", avait-il notamment lancé.

Une sortie qui fait beaucoup parler. Mais qu'en pensent nos consultants ? "Le foot, c'est de l'émotion", lance d'emblée Mbaye Leye. "On a tous fait des erreurs et dit des choses qu'on ne devait pas dire. Sur un moment d'énervement, connaissant Benito, chaud comme il est, ça se comprend. Cela veut dire qu'il a envie de jouer, de donner quelque chose. Mais il faut structurer ça. Je pense qu'au fond de lui, il sait qu'il ne devait pas dire ça. Il faut respecter ceux qui jouent et se battre, faire son possible pour gagner sa place", a-t-il ensuite détaillé, affirmant ensuite que la presse allait sans doute trop en faire sur ce dossier.

Philippe Vande Walle parle lui d'un moment délicat, mais instructif pour le joueur. "C'est une faute professionnelle: le groupe passe avant l'individu", a d'abord analysé l'ancien Diable Rouge. "Benito est un gentil garçon, ambitieux, il a fait un peu son calimero. Il se tire une balle dans le pied. Tu ne dis pas ça tout de suite après un match et surtout pas après une défaite. Si tu gagnes 0-4 à l'Union, je ne pense pas qu'il va dire ça. Il ne faut pas s'attarder. Il en a pris note, basta !".

Benito Raman était lui sur le banc face à Eupen en Croky Cup. Pour autant, Vincent Kompany refuse de parler de sanction. "La sanction tombe si un joueur se présente moins bien dans un match ou à un entraînement. Quelqu'un qui laisse tomber ses coéquipiers sera sanctionné, et sans excuse de ma part. Mais quelqu'un qui commet une erreur dans un moment de frustration, ce n'est pas quelqu'un que je punis. Surtout qu'il s'est excusé".