Les USA et le Honduras se sont affrontés par -17 degrés: deux joueurs sont sortis sur hypothermie (vidéo)

Lors des éliminatoires de la Coupe du monde 2022, les États-Unis, deuxièmes de la zone Concacaf, ont battu le Honduras (3-0) dans des conditions climatiques extrêmes. Les joueurs d'Amérique centrale ont été obligés de sortir deux joueurs en hypothermie à la mi-temps.

Selon l'AFP, le thermomètre indiquait -17° Celsius au coup d'envoi et nos confrères du journal l'Equipe rapportent que les Honduriens ont dû faire sortir deux de leurs joueurs qui présentaient des signes d'hypothermie, Le gardien Luis Lopez et l'attaquant Romell Quioto. "Ce n'est pas normal, se plaignait déjà le sélectionneur Hernan Gomez avant le match. La partie n'a même pas commencé que j'ai hâte qu'elle se termine. Nous ne sommes pas là pour profiter, mais pour souffrir."

Le sélectionneur des États-Unis, Gregg Berhalter, a défendu la décision de sa Fédération d'organiser ce match dans le Minnesota, pointant du doigt lui aussi les conditions climatiques quand ses joueurs vont en Amérique centrale. "Nous avons fourni au Honduras, à son personnel et aux arbitres des vêtements chauds, a expliqué Berhalter. Lorsque nous jouons là-bas, il fait plus de 30 degrés avec un taux d'humidité de 90 % insupportable. Les gars se déshydratent, ont des crampes et souffrent d'épuisement dû à la chaleur, c'est la nature de notre compétition."

Avant le début du match, pour montrer aux téléspectateurs à quel point il faisait froid, les commentateurs ont montré un t-shirt complètement gelé. A tel point que même en donnant des coups dessus, il restait figé.

Avec 21 points au compteur, les Américains devancent provisoirement le Mexique (3e, 18 pts) et le Panama (4e, 17 pts) également opposés en soirée.