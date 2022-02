Les JO d'hiver ont débuté: revivez en images le show grandiose de la cérémonie d'ouverture (photos)

Le président de la république populaire de Chine Xi Jinping a ouvert officiellement les 24e Jeux Olympiques d'hiver de Pékin 2022 vendredi à 21h53 locales (14h53 belges) au cours de la cérémonie d'ouverture qui s'est tenue dans le Stade national (le Nid d'Oiseau). Un majestueux feu d'artifice a débuté juste après sa déclaration.

La Belgique a défilé en 9e position des 91 nations présentes en Chine. La patineuse artistique flamande Loena Hendrickx et le skieur alpin wallon Armand Marchant ont marché en tête de la délégation belge. Ils portaient ensemble le drapeau national. Six autres des 19 athlètes (11 hommes, 8 femmes) du Team Belgium les accompagnaient : la patineuse de vitesse Sandrine Tas, les biathlètes Thierry Langer, Tom Lahaye-Goffart et César Beauvais et les bobeuses An Vannieuwenhuyse et Sara Aerts.

Les quelque 2900 athlètes, 1600 hommes et 1300 femmes, représentant 91 pays se disputeront les 109 médailles d'or dans quinze sports différents d'ici au dimanche février. La Belgique sera représentée par 19 athlètes (11 hommes, 8 femmes) dans 9 sports. La première Belge à entrer en lice sera la benjamine de la délégation la snowboardeuse Evy Poppe qui participera samedi (à partir de 3h45 belges) aux qualifications du slopestyle. Les patineurs sur piste courte Hanne Desmet et son frère Stij Desmet disputeront le même jour leur qualification dans l'épreuve du 500 m dames (12h00 belges) et messieurs (12h38 belges) de shorttrack.

Au cours de cette cérémonie, Thomas Bach, président du Comité international olympique, a remercié toutes les personnes en Chine et dans le monde qui travaillent pour combattre la pandémie de Covid qui fait planer sur ces JO une ombre malgré les importantes mesures de prévention.

Aucun billet n'a été mis en vente pour assister à ces Jeux. Seuls 150.000 invités par les autorités chinoises, dont de nombreux enfants, pourront assister aux compétitions. Le patron de l'olympisme mondial a aussi appelé à "construire des ponts", "à observer la trêve olympique" et "à donner une chance à la paix".

La flamme olympique sur la première ville à avoir accueilli les JO d'été en 2008 et les Jeux d'hiver brillera jusqu'au dimanche 20 février, date de la clôture.

Organisée au stade national de Pékin, surnommé le "Nid d'Oiseau" et construit spécialement pour les JO d'été de 2008, cette cérémonie va durer un peu moins de deux heures avec vers 21h25 locales l'ouverture officielle par le président chinois Xi Jinping, avant que le dernier, ou les derniers, porteur(s) de la flamme olympique n'embrase(nt) vers 21h47 la vasque, symbole pendant quinze jours de ces 24e Jeux d'hiver.

Comme il y a quatorze ans, le spectacle a été conçu par le réalisateur chinois Zhang Yimou, auteur en 2008 d'une époustouflante célébration patriotique et colorée, mettant en scène 14.000 figurants, danseurs et acrobates, sous une profusion de feu d'artifices et d'effets spéciaux.

Sans surprise, Zhang Yimou a promis un spectacle "totalement novateur", tout en reconnaissant qu'il a dû tenir compte des températures hivernales (-6°C annoncés) et de la menace épidémique pour concevoir sa cérémonie qui devrait réunir cette fois "seulement" 3.000 artistes, dont une très grande majorité d'adolescents.

Comme le veut la tradition, les JO-2022 ne débuteront officiellement qu'une fois que Xi Jinping les aura déclarés "ouverts" selon la formule consacrée, peu après le défilé des 91 délégations.