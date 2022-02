Coupe Davis: Monfils rappelé face à l'Equateur en mars

Laissé au repos en novembre dernier, Gaël Monfils a été rappelé par le capitaine de l'équipe de France de Coupe Davis Sébastien Grosjean pour le barrage contre l'Equateur du 4 au 5 mars.

Gaël Monfils, 16e mondial et récent quart de finaliste à l'Open d'Australie, figure dans la liste annoncée vendredi, aux côtés d'Adrian Mannarino, ainsi que des spécialistes du double, Pierre-Hugues Herbert et le quadragénaire Nicolas Mahut.

Plus appelé en Coupe Davis depuis 2019, Monfils, 35 ans, fait son grand retour. Lors de la phase finale de la précédente édition en novembre dernier, Grosjean avait préféré faire "souffler" Monfils, "pas au mieux" de son propre aveu.

En ce début d'année 2022, le joueur peut se prévaloir de son bon parcours à Melbourne, où il est tombé avec les honneurs en quarts contre l'Italien Matteo Berrettini, 6e joueur mondial, 6-4, 6-4, 3-6, 3-6, 6-2.

Mannarino, 33 ans et 58e mondial, se voit aussi récompenser après s'être hissé en huitièmes en Australie, résistant un set au futur lauréat Rafael Nadal 7-6 (16/14), 6-2, 6-2, après avoir fait tomber le Russe Aslan Karatsev (15e) et le Polonais Hubert Hurkacz (11e).

- Monfils et Mannarino "sortaient du lot" -

"J'ai vu la totalité des matches en Australie. (Monfils et Mannarino) étaient les deux joueurs qui sortaient du lot à Melbourne", a justifié Grosjean vendredi en visioconférence. "Il y a maintenant quelques semaines en indoor, dans les mêmes conditions qu'à Pau. On verra l'évolution des joueurs", a-t-il ajouté.

L'élimination de Gaël Monfils jeudi dès son entrée en lice dans le tournoi de Montpellier par le Suédois Mikael Ymer, 6-1, 6-2, en moins d'une heure, n'inquiète pas le capitaine de Coupe Davis.

"Il a eu une arrivée un peu plus tardive (ndlr: en raison de l'Open d'Australie). Il a aussi dû faire sa troisième dose de vaccin avant d'arriver à Montpellier. Hier, il y a eu une grosse fatigue physique et mentale. Je ne suis pas du tout inquiet. Il va récupérer", a expliqué Grosjean.

En rappelant Monfils et Mannarino, le capitaine des Bleus a donc choisi de s'appuyer sur des trentenaires expérimentés quelques mois après avoir sélectionné des valeurs montantes, Ugo Humbert (23 ans) et Arthur Rinderknech (26 ans).

Mais la porte reste ouverte. "On a vu les bons résultats des plus jeunes en Australie. Arthur Rinderknech a bien joué avec une finale à Adélaïde et un bon début d'Open d'Australie. Malheureusement, il s'est fait mal au poignet", a détaillé Grosjean.

"Ugo Humbert a eu des difficultés depuis les Jeux olympiques (de Tokyo). Il faut que tous les jeunes arrivent à gagner en constance. Je pense que dans les prochaines années, ça ira beaucoup mieux, Il faut un peu de temps", a-t-il analysé.

- Phase de poules en septembre -

Réformée en août 2018, la formule de la Coupe Davis va encore évoluer en 2022. A l'issue des barrages en mars, 16 équipes contre 18 auparavant vont disputer une phase de poules en septembre. Les deux premiers de groupes seront qualifiés pour les quarts.

Douze pays doivent se qualifier pour la phase de groupes via les barrages, auxquels s'ajoutent quatre pays, directement qualifiés: les finalistes de la dernière édition, Russie et Croatie, ainsi que deux invités, la Grande-Bretagne et la Serbie.

Après ces rencontres du mois de mars, "ces seize pays seront ensuite repartis en quatre poules de quatre la semaine après l'US Open en septembre, dans quatre pays" a confirmé Grosjean.

Lors de l'édition 2021, la France, avec un groupe rajeuni, avait été éliminée dès la phase de poules fin novembre, n'ayant pu terminer parmi les deux meilleurs deuxièmes des six groupes.