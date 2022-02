Cristiano Ronaldo prend la pose en entrant dans une chambre de cryothérapie (vidéo)

Cristiano Ronaldo a passé quelques jours à Dubaï avec sa famille. Comme toujours, les vacances ne sont jamais de tout repos pour la superstar portugaise qui ne cesse jamais de s'entraîner et de veiller à son hygiène pour rester performant le plus longtemps possible.

Ronaldo s'est entraîné dans un complexe sportif de luxe de la ville des Emirats Arabe Unis. Après sa séance, il s'est offert une séance de cryothérapie dans ce qui serait de l'azote liquide, selon The Sun.

La chambre froide peut, toujours selon le quotidien britannique, appliquer des températures aussi basses que -200C pour aider à traiter et réhabiliter les tissus humains. Les utilisateurs peuvent passer un maximum de cinq minutes dans la chambre. Au delà, cela pourrait poser un risque sérieux pour la santé.

Le joueur de Manchester United est habitué à ce genre de traitement, il possède lui même sa propre chambre de cryothérapie.