Le retour de "Rasta Rockett": l'équipe de bobsleigh de la Jamaïque met l'ambiance avec une danse endiablée (vidéo)

La Jamaïque est présente aux Jeux Olympiques d'hiver pour la première fois de son histoire dans trois épreuves de bobsleigh à Pékin. Le coup d'envoi de l'événement a eu lieu ce vendredi après-midi dans le "Nid d'oiseau", le stade de la capitale chinoise.

La Jamaïque est entrée dans l'histoire des JO d'hiver en 1988 à Calgary, au Canada, en participant pour la première fois aux épreuves de bobsleigh, en bob à deux (30e) et en bob à quatre (abandon).

Le pays a participé depuis à plusieurs reprises aux épreuves de bobsleigh aux JO, en bob à deux masculin et féminin, mais il fallait remonter à 1998 pour trouver trace d'un équipage jamaïcain en bob à quatre, la catégorie reine. Le quatuor masculin et son improbable rêve de gloire olympique à Calgary avaient ensuite inspiré le film "Rasta Rockett" et rencontré un grand succès populaire.

Très heureux d'être présents aux Jeux, le quatuor jamaïcain s'est offert une petite danse sur le pas de la porte de leur chambre, dans le village olympique. La bonne humeur règne et les sourires fusent dans le team jamaïca...avant de laisser place à la concentration dans les prochains jours.