Positive au Covid, Sanne Cant manquera les cross de Maldegem et Lille

(Belga) Sanne Cant manquera les deux épreuves de cyclocross du week-end, à Maldegem pour l'Ethias Cross et à Lille pour le Trophée X2O, en raison d'un test positif au Covid-19, a annoncé vendredi son équipe, IKO-Crelan.

"Malheureusement pas de Sanne Cant dans les cross ce week-end", a indiqué sur Facebook IKO-Crelan. "Notre championne de Belgique a été testée positive au Covid-19 et se trouve actuellement en isolement à domicile." Le Parkcross de Maldegem est le septième et avant-dernier rendez-vous de l'Ethias Cross, où il n'y a pas de classement général. Le Krawatencross constitue la septième et avant-dernière manche du Trophée X2O, où le général se calcule au temps. Cant occupe actuellement la cinquième position à 11:46 de la Néerlandaise Lucinda Brand. Cant a terminé dixième des Mondiaux de Fayetteville la semaine passée. (Belga)