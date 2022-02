PGA Tour - Seamus Power prend le pouvoir au Pebble Beach Pro-Am après le 2e tour

(Belga) Une deuxième carte consécutive de 64 a placé l'Irlandais Seamus Power en tête du Pebble Beach Pro-Am, vendredi. Ce tournoi de golf du PGA Tour doté de 8,7 millions dollars se joue sur les parcours de Pebble Beach, Spyglass Hill et Monterey Peninsula à Pebble Beach, en Californie.

Power, 34 ans, qui a remporté son premier titre sur le circuit PGA l'année dernière à l'occasion du Barbasol Championship, a joué sur le par 72 de Pebble Beach. Il y a rentré dix birdies et commis deux bogeys. Avec son score total de 128 coups, seize sous le par, il s'est forgé une avance de cinq coups sur le trio composé du Canadien Adam Svensson et des Américains Andrew Puttnam et Tom Hoge. L'Américain Patrick Cantlay partage la cinquième place à six coups de Power. Le tournoi se joue pendant les trois premiers jours sur trois parcours : le par 72 de Pebble Beach, le par 72 de Spyglass Hill et le par 71 de Monterey Peninsula. Après trois tours, les 60 premiers joueront le tour final sur le parcours de Pebble Beach. (Belga)