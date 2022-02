Saudi Tour - Cian Uijtdebroeks, malade, ne repart pas

(Belga) Victime d'une gastro-entérite vendredi, Cian Uijtdebroeks, 18 ans, ne reprendra pas le départ du Saudi Tour, le Tour d'Arabie saoudite cycliste (2.1) samedi, a annoncé son équipe BORA-hansgrohe.

Le Saudi Tour a vu sa 4e étape vendredi soldée par une victoire belge avec Maxime Van Gils (Lotto Soudal). Le Tour s'achève samedi par une dernière étape de 138.9km à AlUla Old Town. "Cian Uijtdebroeks a développé une gastro-entérite lors de la 4e étape du Saudi Tour. Il a reçu un traitement et se sent déjà mieux, mais ne sera pas capable de prendre le départ de la dernière étape", a communiqué BORA-hansgrohe. (Belga)