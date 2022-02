Egan Bernal a quitté les soins intensifs après son grave accident

Egan Bernal a pu quitter les soins intensifs de l'hôpital universitaire de La Sabana, près de Bogota, a communiqué la clinique colombienne dans la nuit de vendredi à samedi.

Le cycliste colombien, 25 ans, a subi mercredi une deuxième opération consécutive à son grave accident alors qu'il s'entraînait près de Bogota le 24 janvier dernier. Le lauréat du Tour de France 2019 et du Giro 2021, s'était déjà montré optimiste jeudi sur Instagram malgré "près de 20 os cassés" dont il avait donné le détail : "11 côtes. Fémur. Rotule. T5-T6. Deuxième vertèbre cervicale. Métacarpe. Un pouce. Une dent cassée. Perforation des deux poumons".

"Egan Bernal poursuit son excellent processus de revalidation" et "a pu ainsi être transféré en hospitalisation générale", a communiqué la Clinique qui souligne que l'état de santé du Colombien s'améliore et "qu'aucune complication n'est intervenue à ce stade", a ajouté l'hôpital universitaire de La Sabana où Bernal est traité depuis sa collision avec un bus à l'arrêt survenue non loin de la capitale colombienne.