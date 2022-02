C'était moins une: Romelu Lukaku frôle le but après une action géniale de Chelsea (vidéo)

Chelsea a souffert, mais Chelsea a finalement gagné, en FA Cup, face à Plymouth. Les Blues ont eu besoin des prolongations pour voir Marcos Alonso leur offrir une victoire espérée et nécessaire.

Plus tôt dans la rencontre, Romelu Lukaku aurait pu prendre le rôle de sauveur. Le Belge n'a pu convertir une action lancée par un une-deux extraordinaire entre Ziyech et Mount. Le centre à ras-de-terre est parfait, mais le Diable Rouge était un rien trop court pour reprendre ce ballon et offrir le but décisif.