Dans la douleur, Chelsea, avec Lukaku, s'en sort au bout des prolongations face à Plymouth

(Belga) Chelsea a battu Plymouth Argyle 2-1 après prolongations dans le cadre du 4e tour de la FA Cup, samedi après-midi. En éliminant le club de League One, le troisième échelon du football anglais, les Blues accèdent ainsi aux huitièmes de finale de la Coupe d'Angleterre.

Plymouth a vécu un début de match rêvé en ouvrant la marque par l'intermédiaire de Macauley Gillesphey de la tête, servi sur un plateau par la patte de Jordan Houghton (0-1, 7e). Les Blues ont répondu de bien belle manière avec une "madjer" de César Azpilicueta pour conclure un centre à ras de sol de Mason Mount (1-1, 41e). Les deux clubs ne sont pas parvenus à se départager dans le temps réglementaire et se sont donc disputés les prolongations. Au bout du premier quart d'heure supplémentaire, Marcos Alonso s'est trouvé à la conclusion d'une action collective et d'une passe de Kai Havertz pour offrir la victoire à Chelsea (2-1, 105e+1). Ryan Hardie a eu l'occasion de remettre les équipes à égalité sur pénalty mais Kepa Arrizabalaga a sauvé les Blues en écartant sa frappe en toute fin de rencontre (118e). Romelu Lukaku était titulaire pour Chelsea, mais il a buté sur une défense tenace et, notamment, sur un brillant Michael Cooper, le portier de Plymouth. Il a disputé l'entièreté de la rencontre. (Belga)