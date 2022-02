Jupiler Pro League - Saint-Trond se replace dans la course aux playoffs 2 en prenant les 3 points à Courtrai

(Belga) Courtrai s'est incliné face à Saint-Trond, 1-3, samedi après-midi dans le cadre de la 26e journée de championnat de Belgique. Les buts ont été inscrits par Koita (11e), Brüls (39e) et Hayashi (86e) pour Saint-Trond, et Kadri (61e) a sauvé l'honneur courtraisien.

Saint-Trond a ouvert le score de manière spectaculaire sur une brillante reprise de volée d'Aboubakary Koita (0-1, 11e). Le médian trudonnaire s'est retrouvé à la réception d'un centre aérien venu du flanc droit et du pied de Brüls, et a croisé le ballon en un temps au fond des filets de Delle, impuissant. De passeur, Brüls s'est converti en buteur en transformant un pénalty avant la mi-temps (0-2, 39e). Watanabe avait ceinturé Hara dans la surface et commis la faute en tentant d'empêcher l'attaquant de Saint-Trond d'armer sa frappe. Peu après l'heure de jeu, Courtrai s'est remis dans la rencontre grâce à un but de Kadri (1-2, 61e). Badamosi a bénéficié d'un ballon en profondeur et a éliminé son adversaire direct avec d'envoyer un centre au deuxième poteau pour son coéquipier qui n'a eu qu'à pousser le ballon au fond des cages. Hayashi a parachevé la victoire des visiteurs en surgissant entre les défenseurs pour profiter d'un centre mal repoussé par le gardien courtraisien et y aller de son propre but (86e). Cette victoire permet à Saint-Trond de se rapprocher de Courtrai au classement et, par la même occasion, des playoffs 2. Les Canaris sont désormais 11es avec 31 points, à 3 points de Courtrai 9e, et du Cercle, 8e. (Belga)