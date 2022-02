Six Nations - L'Irlande et l'Ecosse, qui a battu l'Angleterre, entament leur tournoi par un succès

(Belga) L'Irlande, qui a écœuré le pays de Galles (29-7), et l'Ecosse, à la faveur d'une victoire étriquée contre l'Angleterre (20-17), ont entamé de la meilleure des manières l'édition 2022 du Tournoi des Six Nations de rugby.

Sur la pelouse de Murrayfield, à Édimbourg, le XV du chardon a émergé d'un match incertain de bout en bout. Grâce à deux essais, dont un de pénalité, contre un pour les Anglais, l'Ecosse a conservé la Calcutta Cup, le trophée réservé au vainqueur de ce duel. Alors que le score affichait 17-17 à un quart d'heure du terme, la décision est venue des pieds du demi d'ouverture Finn Russell, dont la pénalité a fait la différence (20-17). En ouverture de cette édition 2022, l'Irlande a corrigé le pays de Galles (29-7), tenant du titre affaibli par les absences, samedi à Dublin, avec le bonus offensif à la clef. En marquant quatre essais, les Irlandais, disciplinés et appliqués, ont fait plier un XV du Poireau rajeuni et qui n'a sauvé l'honneur qu'en toute fin de match. Les Irlandais ont confirmé une belle série automnale, et notamment un succès contre la Nouvelle-Zélande, en récitant son rugby. Troisième de la défunte édition, le XV du Trèfle ira défier la France samedi prochain dans une rencontre qui s'annonce déjà comme un premier tournant. (Belga)