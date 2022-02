Chelsea a rejoint Abou Dhabi sans Tuchel et Mendy

Chelsea s'est envolé dimanche en direction d'Abou Dhabi où il disputera la Coupe du Monde des clubs. Parmi les 23 joueurs retenus, figurent Romelu Lukaku, le capitaine César Azpilicueta et Mason Mount, blessés lors du match de Coupe de samedi contre Plymouth Argyle remporté 2-1 après prolongation, et Hakim Ziyech également victime de problèmes physiques.

Testé positif au coronavirus et absent lors du match contre l'équipe de D3, Thomas Tuchel était par contre absent. Il n'est pas certain que le coach allemand puisse diriger son équipe à Abou Dhabi. "Nous ne savons pas quand Thomas sera là, il suit les règles du gouvernement et est en isolement", a déclaré son assistant Arno Michels.

L'absence du gardien Édouard Mendy, qui joue ce dimanche la finale de la Coupe d'Afrique des Nations avec le Sénégal contre l'Égypte, était attendue. Le gardien des Lions de la Teranga rejoindra le groupe plus tard. Chelsea débute la Coupe du monde mercredi en demi-finale contre le vainqueur du duel de dimanche entre les Saoudiens d'Al Hilal, champions d'Asie, et Al Jazira, champion des Emirats arabes unis.

Les finales pour la première et la troisième place sont programmées trois jours plus tard.

La sélection de Chelsea: Kepa Arrizabalaga, Antonio Rudiger, Marcos Alonso, Andreas Christensen, Jorginho, Thiago Silva, N'Golo Kante, Mateo Kovacic, Romelu Lukaku, Christian Pulisic, Timo Werner, Marcus Bettinelli, Trevoh Chalobah, Saul, Ross Barkley, Mason Mount, Callum Hudson-Odoi, Hakim Ziyech, Kenedy, Reece James, Cesar Azpilicueta, Kai Havertz et Malang Sarr.