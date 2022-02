Thomas Meunier: "La mentalité de Dortmund est top, on est loin du bling-bling du PSG"

Thomas Meunier évolue au Borussia Dortmund qu'il a rejoint à l'été 2020 en provenance du Paris-Saint-Germain. Le Belge, cité au FC Barcelone durant le mercato d'hiver, a donné une interview au journal l'Equipe.

Le Diable Rouge s'y est allé à une comparaison entre son club actuel et son ancien employeur. "Paris, c’est bling-bling, depuis sa création d’ailleurs, et il faut que ça le reste. Ça doit faire rêver plus qu’autre chose", déclare l'ailier au quotidien français.

Le PSG est un club particulier en Europe, c'est peut-être le seul qui fait autant parler de lui sur que en dehors des terrains. La faute à une gestion sportive parfois balbutiante. "Il se passe toujours quelque chose (au PSG) et ça dessert parfois le club parce que je pense qu’un peu de calme et de plénitude pourrait franchement aider. S’il y a une discipline généralisée, le groupe sportif pourra être plus serein et ça se répercutera sur tout le reste."

Au contraire, les clubs allemands et leur rigueur sont bien loin des frasques parisiennes. "Dortmund, ça correspond à ce dont j’avais besoin. Un club super-professionnel, top 10 européen, qui se bagarre pour la Bundesliga. La mentalité est top aussi, on est très loin du bling-bling. Quand tu fais un pas de travers, on te rappelle que tu es dans une ville ouvrière", conclut Thomas Meunier.