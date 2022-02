Limburg United décroche son ticket pour la finale de la Coupe de Belgique de basket

(Belga) Les Limbourgeois se sont imposés dimanche sur le parquet d'Alost (76-84) pour le compte de la manche retour des demi-finales de la coupe de Belgique. Un succès qui leur permet de se qualifier pour la finale le 13 mars à Forest National.

Battu de deux points à domicile (70-72) vendredi soir, Limburg United était obligé de s'imposer d'au moins trois unités sur le parquet d'Alost pour décrocher son ticket pour la finale de la coupe de Belgique. Le début de match était pourtant à l'avantage des locaux (16-10) qui viraient légèrement en tête à la pause (32-30). Au retour des vestiaires, le coach de Limburg United opérait à un changement tactique en replaçant Cliff Hammonds en défense sur Paulius Valinskas. Choix gagnant d'autant qu'en attaque, Anthony Lambot (21 points) était en réussite. En dix minutes, les visiteurs renversaient complètement la vapeur pour filer à 49-52 après 30 minutes. En confiance, Limburg United s'appuyait sur sa réussite aux lancers francs (26/33) pour décrocher la victoire (76-84) et obtenir son ticket pour la finale de la Coupe de Belgique sur l'ensemble des deux rencontres. L'autre demi-finale mettra aux prises Anvers et Ostende. Le match aller est prévu le 14 février à Ostende. Le match retour se déroulera deux jours plus tard à Anvers. La finale est prévue le 13 mars à Forest National. Ostende est le tenant du titre après son succès l'année dernière face à Malines. (Belga)