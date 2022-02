Six Nations - La France commence par une victoire sur l'Italie

(Belga) La France a commencé le Tournoi des Six Nations de rugby par un succès long à se dessiner face à l'Italie (37-10), dimanche, au Stade de France.

Les Bleus ont inscrit cinq essais, synonymes du point de bonus offensif, par Anthony Jelonch (26e), Gabin Villière (40e, 49e, 80e) et Damian Penaud (69e). L'Italie avait réussi le premier essai du match, par Tommaso Menoncello (16e). Samedi, l'édition 2022 avait débuté par la large victoire (29-7) de l'Irlande sur le pays de Galles, tenant du titre, alors que l'Ecosse a arraché un succès étriqué (20-17) face à l'Angleterre. Avec les bonus offensifs, la France et l'Irlande sont en tête avec 5 points, devant l'Ecosse (4). L'Angleterre suit avec 1 point. Le pays de Galles et l'Italie sont bloqués à 0. (Belga)