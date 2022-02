Coupe du monde des clubs - Al Hilal corrige Al Jazira et rejoint Chelsea en demi-finales

(Belga) Les Saoudiens d'Al Hilal se sont qualifiés pour les demi-finales de la Coupe du monde des clubs de football. Dimanche, au stade Mohammed Bin Zayed d'Abu Dhabi, les champions d'Asie ont largement battu 6 buts à 1 Al Jazira, champion des Emirats arabes unis.

Al Jazira avait pourtant ouvert le score grâce à Abdoulay Diaby, l'ancien attaquant de Mouscron, du Club Bruges et d'Anderlecht, dès la 14e minute. Les Saoudiens ont renversé la situation en première période par l'intermédiaire de Odion Ighalo (36e) et Matheus Pereira (40e) avant de corser l'addition en seconde période. Mohamed Kanno (58e), Salem Al Dawsari (78e), Moussa Marega (88e) et Andre Carrillo (90e+2 sur penalty) ont ainsi ajouté leur nom au marquoir. Mercredi, l'équipe dirigée par Leonardo Jardim défiera Chelsea. Le club anglais, vainqueur de la dernière Ligue des Champions, était qualifié directement pour les demi-finales, tout comme Palmeiras, lauréat de la Copa Libertadores. Les Brésiliens joueront mardi contre les Egyptiens d'Al Ahly, victorieux 1-0 samedi des Mexicains de Monterrey. (Belga)