Le Sénégal vient à bout de l'Egypte aux tirs au but et décroche le premier titre de son histoire

Le Sénégal est champion d'Afrique !

Dans un match assez animé mais relativement pauvre en occasions franches, à l'exception d'un penalty raté par Sadio Mané à la 7e minute, les deux équipes n'ont pas réussi à se départager dans le temps réglementaire et ont dû disputer les prolongations.

Les deux équipes ne comptaient pas se départager le titre aux tir au but et se sont relancé avec entrain dans la bataille dès le coup de sifflet de reprise. La première grosse occasion était à mettre à l'actif du Sénégal après seulement deux minutes mais le gardien égyptien repousse le ballon de l'attaquant sénégalais qui se présentait seul face à lui.

Impérial, le gardien des Pharaons s'illustre encore à la 100e minute en s'étirant de tout son long pour sortir une tête qui filait droit dans son but.

Petit à petit, les Egyptiens commencent à reculer et à subir la rencontre. Il faut rappeler que Mohamed Salah et ses équipiers ont joué les prolongations en huitième de finale, en quart et en demi-finale. Soit l'équivalent d'un match complet (3x30 minutes = 90 minutes) en plus que leur adversaire du soir.

Plus on approche de la fin de la prolongation moins les Egyptiens prennent de risques. Les Pharaons semblent résignés à jouer le trophée à la loterie des tirs au but.

Premier à tirer, le capitaine sénégalais Kalidou Koulibali a pris ses responsabilités en montrant le chemin à suivre à ses coéquipiers. Tous les tireurs vont marquer jusqu'au deuxième essai des Egyptiens. Bouna Sarr s'avance alors pour faire le break mais le joueur du Bayern Munich ne parvient pas à convertir son tir. Après trois tenatives, les deux équipes ont scoré par deux fois.

C'est finalement Sadio Mané qui hérite du tir au but décisif. L'attaquant de Liverpool ne tremble pas et offre le premier titre de Champion d'Afrique à son pays.

Il s'agissait de la troisième finale du Sénégal après deux premières perdues en 2002 et 2019.

Plus tôt, la cérémonie d'ouverture de la finale s'est déroulée en grande pompe avec, comme pour la cérémonie d'ouverture de la compétition, une parade militaire et un défilé du président camerounais (en place depuis 1982) avec sa femme de 37 ans sa cadette. Heureusement pour le sport et pour le show, il n'était pas uniquement question de récupération politique et des concerts ainsi qu'un splendide spectacle pyrotechnique ont ravi les supporters présents dans le stade.