Athlétisme: Lyles, Bromell et Holloway se distinguent au GP New Balance

Noah Lyles s'est imposé sur le 60 m, record personnel en prime, Trayvon Bromell a remporté le 200 m et Grant Holloway n'a pas eu de rival sur 60 m haies, dimanche lors du 27e Grand Prix Indoor New Balance, à New York.

Ces trois cadors du sprint américain avaient déçu aux Jeux de Tokyo à l'été 2021.

Le premier n'avait obtenu que le bronze sur 200 m, sa spécialité, sans confirmer pleinement son statut de champion du monde en titre, le second avait été sorti dès les demi-finales du 100 m alors qu'il faisait figure de favori pour l'or, et le troisième a dû se contenter de l'argent sur 110 m haies, alors qu'il était encore en tête avant la dernière haie.

Pour ce deuxième grand rendez-vous du début de saison 2022, sur la piste de l'Ocean Breeze Athletic Complex, à Staten Island, Lyles et Bromell ont décidé de concourir sur des distances où ils n'ont pas leurs repères.

Pour Lyles, c'est néanmoins la deuxième ligne droite avalée en huit jours, puisqu'il avait fini 4e des Millrose Games, également organisés à New York - mais à Manhattan - samedi dernier. Une course remportée par Christian Coleman, qui faisait son grand retour à la compétition après une suspension de 18 mois pour infractions aux règles antidopage, devant Bromell et Ronnie Baker.

- Thomas gagne le 300 m -

Après un départ plutôt correct, Lyles a produit son effort sur les 40 derniers mètres et s'est détaché pour l'emporter en 6 sec 56/100e, soit six centièmes de mieux que sa marque de rentrée. Il a devancé le Barbadien Mario Burke (6.63) et l'Américain Travis Collins (6.64).

"Les 20 premiers mètres, c'est là où je dois être plus proche des autres coureurs. Tout ce que j'avais à faire était de m'améliorer. Je pense l'avoir fait. Quand je ne suis qu'à une largeur d'épaules de la personne qui me précède, je deviens dangereux", a-t-il commenté à chaud.

Bromell, qui a été sacré aux Mondiaux en salle sur 60 m en 2016, s'est lui imposé facilement en 20 sec 64/100e sur 200 m, devant le Jamaïcain Chris Taylor (20.81) et l'Américain Elijah Hall (20.82). Mais, allongé sur le dos après-coup, il lui a fallu plusieurs minutes pour récupérer de son effort.

Holloway, champion du monde sur 110 m haies à Doha en 2019, n'a pas eu à forcer son talent pour distancer la concurrence, s'imposant en 7 sec 37/100e, meilleure performance de l'année à huit centièmes de son record du monde. Ses compatriotes Trey Cunningham (7.47) et Devon Allen (7.51) ont complété le podium.

Enfin, Gabrielle Thomas, médaillée de bronze sur 200 m à Tokyo, a remporté le 300 m féminin (36.21), devant Lynna Irby (36.42), médaillée d'argent avec le relais 4x400 m à ces mêmes Jeux.