Eredivisie - Marc Overmars quitte l'Ajax après des messages inappropriés à ses collègues féminines

(Belga) Le directeur du football Marc Overmars quitte avec effet immédiat l'Ajax Amsterdam, a annoncé dimanche soir le champion des Pays-Bas. Une décision prise après des discussions ces derniers jours avec le conseil de surveillance du club et le directeur général Edwin van der Sar. Overmars a envoyé, durant une longue période, des messages "inappropriés" à plusieurs collègues féminines, a expliqué l'Ajax dans un communiqué.

"J'ai honte de moi", a confié Overmars. "La semaine passée, j'ai été confronté à des rapports sur mon comportement. Et comment cela était perçu par les autres. Malheureusement, je n'avais pas réalisé que j'avais dépassé les limites, mais cela m'est apparu ces jours-ci. Par conséquent, j'ai soudainement ressenti une pression énorme. Je m'excuse. En particulier pour quelqu'un dans ma position, ce comportement est inacceptable. Je le vois maintenant aussi. Mais trop tard. Je ne vois pas d'autre option que de quitter l'Ajax. Cela a également un gros impact sur ma vie privée. C'est pourquoi je demande à tout le monde de me laisser tranquille, ma famille et moi." Overmars était le directeur du football de l'Ajax depuis 2012. (Belga)