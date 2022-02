Ligue 1: Kylian Mbappé encense Hatem Ben Arfa après la rencontre contre Lille

Le PSG a déroulé hier (dimanche) sur le terrain de Lille, champion de France en titre. Les Parisiens l'ont emporté 1-5 et ont même vu Lionel Messi inscrire son deuxième but en championnat depuis le début de la saison.

Avant de dérouler, le PSG partageait au score avec le LOSC. Via Sven Botman, les Dogues ont recollé 1-1, avant de voir Paris prendre définitivement le large quatre minutes plus tard.

Le but lillois est venu des pieds d'Hatem Ben Arfa. L'ancien international tricolore s'est offert un petit show en mettant Kylian Mbappé et Angel Di Maria dans le vent avant d'offrir le but à son coéquipier.

Après le match, Thierry Henry, consultant sur Amazon Prime Vidéo, n’a pas manqué de piquer l’orgueil de Mbappé en l’invitant à revenir sur le dribble du milieu offensif du Losc. "Il passe parce que moi et Di Maria avons eu peur", répond Mbappé, un brin vexé. "On s’est dit: ‘vas-y toi, non vas-y toi’. Et au final, il passe comme ça parce qu’on est sur lui au départ. On s’est un peu regardé."

L’international français, auteur du dernier but de son équipe d’une magnifique frappe enroulée, a tout de même reconnu le talent de l’ancien joueur de Bordeaux. "Il maîtrise, note l’attaquant. Comme je dis souvent, la qualité, ça ne s’achète pas à Carrefour. Il peut ne pas jouer pendant un an, il a toujours des restes. Il aura peut-être moins de rythme mais il a la qualité. C’est clair que quand il a redémarré (sur l’action)... On n’était pas attentiste mais on était sur le recul-frein. On s’est demandé: ‘qui c’est qui va manger?’ moi, je ne voulais pas manger. C’est un très bon joueur", a conclut le joueur du PSG.