"Un jour, il racontera tout": un coéquipier d'Eden Hazard sceptique sur le traitement réservé au Diable Rouge

Eden Hazard est toujours forcé de se contenter d'un temps de jeu limité. Le Diable Rouge semble pourtant prêt à assumer un rôle plus important au club, mais Carlo Ancelotti continue à lui préférer d'autres joueurs et à se passer de lui dans son onze de base.

Mais alors que se passe-t-il en coulisse ? Visiblement, il y a quelque chose. C'est ce qu'a avoué Marco Asensio, coéquipier et concurrent d'Eden Hazard, dans une interview accordée à la Cadena Ser. "Je le sens en forme. Il s'entraîne bien et a envie de donner de la joie au Real Madrid. Mais beaucoup de choses se sont passées, notamment des blessures. Il faudra lui demander et un jour il racontera tout. Il peut encore être très important cette saison, il a un talent incroyable. C'est un des meilleurs joueurs que j'ai côtoyé, cela se ressent à l'entraînement", a-t-il lâché sans hésitation.

Le Belge espère jouer ce weekend contre Villarreal, mais surtout le 15 février en Ligue des Champions face au Paris Saint-Germain.