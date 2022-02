Banderole et chants à son honneur: le magnifique hommage des fans de l'Inter pour José Mourinho (vidéo)

José Mourinho a peut-être perdu, hier soir, en Coupe d'Italie, mais il a par contre emporté avec lui des images qui ne le quitteront plus jamais. L'AS Roma se déplaçait en effet à l'Inter Milan, club que le Portugais avait entraîné entre 2008 et 2010, s'offrant un triplé historique entre la Serie A, la Coupe d'Italie et la Ligue des Champions. Mais depuis 12 ans, il n'était plus repassé par le Giuseppe Meazza. Ce mardi était donc un jour spécial pour le Special One.

Les fans interistes le lui ont bien rendu. En tribunes, une banderole lançait l'opération coup de coeur. "Bienvenue à la maison, José", pouvait-on y lire. Les fans ont ensuite acclamé leur ancien coach, chantant ses louanges pendant quelques minutes, provoquant une vive émotion, que Mourinho a partagé en conférence de presse. "La façon dont M. Zhang (le propériétaire, ndlr), Marotta, Javier (Zanetti) m'ont accueilli, c’est un cadeau fantastique qu'ils m'ont fait avant le match, les gens ont été super gentils avec moi. Je ne peux que les remercier. Je ne cacherai jamais que la relation avec l'Inter et ses habitants sera éternelle", a-t-il lâché après le match, perdu par la Roma (2-0).

Des images que l'on ne peut qu'apprécier !